Донецк, 1 августа 2022, 12:47 — REGNUM В результате обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка погибла мирная жительница, сообщили 1 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за прошедшие сутки уничтожили более 30 украинских боевиков, две установки РСЗО «Град» и подавили две огневые точки противника.
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