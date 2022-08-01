Донецк, , 12:47 — REGNUM В результате обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка погибла мирная жительница, сообщили 1 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Куйбышевский район Донецка, погибла мирная жительница», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за прошедшие сутки уничтожили более 30 украинских боевиков, две установки РСЗО «Град» и подавили две огневые точки противника.

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