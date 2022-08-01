Калуга, , 14:17 — REGNUM В Калужской области пресечена деятельность крупной подпольной нарколаборатории. Задержаны её работники, которые успели произвести более 100 кг запрещенного веществ, сообщает 1 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Калужские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории 40.мвд.рф

Предварительно установлено, что криминальную деятельность организовали жители Иркутской области. Мужчина в поисках высокооплачиваемой работы откликнулся на объявление в интернете и уговорил свою сожительницу вместе заняться наркобизнесом. Их анонимный руководитель через курьера передал им стартовый капитал в сумме 2 млн рублей. На эти деньги подельники приобрели дом в одной из малонаселенных деревень Калужской области. Оставшаяся часть средств ушла на возведение подсобной постройки и оборудование в ней химической лаборатории. С помощью тайников-закладок и курьерских доставок криминальная пара получила необходимые прекурсоры и химикаты. Следуя инструкциям, злоумышленники приступили к производству наркотика. О результатах работы они регулярно отчитывались перед заказчиком, который еженедельно через электронный кошелек переводил им зарплату.

«Спустя некоторое время куратор сообщил своим подчиненным, что после изготовления 100 килограммов мефедрона необходимо будет отвезти всю партию в определенное место. Однако сбыт наркотиков был сорван оперативниками, которые с поличным задержали наркодельцов на выходе из лаборатории после очередного производственного цикла. В ходе осмотра постройки полицейские обнаружили наркотическое средство, а также оборудование и прекурсоры», — отметила Ирина Волк.

Следователем Следственного управления УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых в наркопреступлении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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