Калужские полицейские пресекли деятельность крупной нарколаборатории
Калуга, 1 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Калужской области пресечена деятельность крупной подпольной нарколаборатории. Задержаны её работники, которые успели произвести более 100 кг запрещенного веществ, сообщает 1 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Предварительно установлено, что криминальную деятельность организовали жители Иркутской области. Мужчина в поисках высокооплачиваемой работы откликнулся на объявление в интернете и уговорил свою сожительницу вместе заняться наркобизнесом. Их анонимный руководитель через курьера передал им стартовый капитал в сумме 2 млн рублей. На эти деньги подельники приобрели дом в одной из малонаселенных деревень Калужской области. Оставшаяся часть средств ушла на возведение подсобной постройки и оборудование в ней химической лаборатории. С помощью тайников-закладок и курьерских доставок криминальная пара получила необходимые прекурсоры и химикаты. Следуя инструкциям, злоумышленники приступили к производству наркотика. О результатах работы они регулярно отчитывались перед заказчиком, который еженедельно через электронный кошелек переводил им зарплату.
Следователем Следственного управления УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых в наркопреступлении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.