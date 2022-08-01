Ярославль, 1 августа 2022, 12:48 — REGNUM В Ярославской области власти утвердили лимиты и квоты добычи «охотничьих ресурсов» на территории региона. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Действовать введённые нормы будут с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года.
Размер квот определяется по результатам мониторинга численности животных. В этом году популяция медведей составила 1 тысячу 200 особей, благородных оленей — 1 тысячу 100, пятнистых — 682, барсуков — около 700, а выдр чуть меньше 70. При этом популяция лосей в области составляет почти 39 тысяч особей.