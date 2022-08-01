Ярославль, 1 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославской области власти утвердили лимиты и квоты добычи «охотничьих ресурсов» на территории региона. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Steppinstars Медведь

Действовать введённые нормы будут с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года.

«В сравнении с 2022 годом лимит добычи лосей увеличен с 2565 до 2785 особей. На благородных оленей лимиты выросли с 40 до 62 особей, на пятнистых оленей — с 52 до 79 особей/ Кроме этого, в регионе можно будет добыть 261 особь бурого медведя. Годом ранее лимит составлял 219 особей. 63 особи барсука, на одну меньше, чем в 2022-м. По выдре лимиты не изменились: разрешается так же, как и в 2022-м, добыть только три особи», — сообщил заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Размер квот определяется по результатам мониторинга численности животных. В этом году популяция медведей составила 1 тысячу 200 особей, благородных оленей — 1 тысячу 100, пятнистых — 682, барсуков — около 700, а выдр чуть меньше 70. При этом популяция лосей в области составляет почти 39 тысяч особей.