София, 1 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Авария частного параплана вызвала масштабный пожар в районе города Смолян на юге Болгарии. Об этом 1 августа сообщает БНР.

Параплан

По некоторым данным, планерист врезался в наземный топливный бак, принадлежащий одной из воинских частей. При этом сам пилот отделался легкими травмами и был доставлен в ближайшую клинику. Состсояние его здоровья врачам опасения не внушает.

Общий ущерб, нанесенный при инциденте, исчисляется десятками тысяч долларов. Ведется следствие.

Версия теракта исключена.