Челябинск, , 12:45 — REGNUM Бывший глава управления капстроительства администрации Челябинска осуждён за получекние взятки. Об этом сообщает 1 августа пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Wisegeek.org

По данным следствия, он совместно с бывшим заместителем губернатора области получил от руководителя одной строительной организации 2,5 млн рублей. Взамен от него ожидали общего покровительства.

Центральный райсуд города назначил подсудимому восемь лет колонии строгого режима. Также с него взыскано 1,25 млн рублей.