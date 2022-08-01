Экс-главу управления капстроительства Челябинска осудили за коррупцию
Челябинск, 1 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Бывший глава управления капстроительства администрации Челябинска осуждён за получекние взятки. Об этом сообщает 1 августа пресс-служба облпрокуратуры.
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Суд
По данным следствия, он совместно с бывшим заместителем губернатора области получил от руководителя одной строительной организации 2,5 млн рублей. Взамен от него ожидали общего покровительства.
Центральный райсуд города назначил подсудимому восемь лет колонии строгого режима. Также с него взыскано 1,25 млн рублей.