Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Сербы начали разбирать баррикады, установленные на автомобильных трассах на севере Косово из-за намерения властей края с 1 августа запретить въезд с сербскими номерами и документами. Об этом сообщает портал издания «Вечерне новости».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

Ранее глава МВД Косово Джеляль Швецла призвал косовских сербов разобрать баррикады, чтобы отложить до 1 сентября действие вызвавшего напряжение запрета. Он сообщил, что документы на въезд и выезд уже выдают на КПП «Мердаре», но пункты пропуска «Ярине» и «Брняк» пока заблокированы баррикадами.

«Начался разбор баррикад на всех трассах, убираются грузовики, чтобы дать обеспечить движение транспорта», — информирует портал.

Отмечается, что движение через КПП «Мердаре» происходит нормально, с ожиданием в полчаса. Носителям сербских личных документов дают временную справку.

Как сообщало ИА REGNUM, сербские власти заявили об исключительных дипломатических усилиях, предпринятых для влияния на власти Косово, которые планировали ввести ограничения на въезд в край.

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