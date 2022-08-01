Москва, , 12:44 — REGNUM Инцидент с нападением на судью в матче Второй лиги рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС). Об этом 1 августа сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

«В повестку дня мы включили рассмотрение рапорта и протокола по матчу Второй лиги «Рязань» — «Сахалинец». Речь идёт об инциденте с судьей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

30 июля «Рязань» одержала победу над московским «Сахалинцем» со счётом 2:1 в матче группы 3 Второй лиги.

После матча основатель проигравшей команды Михаил Литвин ударил арбитра Станислава Исаева. Он был недоволен решением судьи, который попросил форварда «Рязани» Вячеслава Пурака перебить пенальти — с первой попыткой вратарь «Сахалинца» Андрей Сорокин справился, а второй удар был точным.