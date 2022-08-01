Москва, 1 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Факт выхода из порта Одессы первого судна с украинским зерном является очень позитивным. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Будем надеяться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться и что они будут работать эффективно», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что считает факт того, что первое судно с зерном с Украины покинуло порт Одессы «весьма и весьма позитивным».

«Это хорошая возможность протестировать выполнение договоренностей, которые были согласованы на стамбульских переговорах», — пояснил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-служба министерства инфраструктуры Украины сообщили, что первое судно, которое вышло из порта Одессы, идёт в Ливан и доставит туда 26 тысяч тонн кукурузы.