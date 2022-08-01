Москва, , 12:43 — REGNUM Новость о госпитализации экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса печальная. Об этом сегодня, 1 августа, завил Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и пожелал ему выздоровления.

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Чубайс российский гражданин, и если он обратится к российским властям за помощью, то его постараются поддержать, как и любого другого гражданина РФ», — пояснил он.

Песков отметил, что ранее Чубайса не обращался за помощью к российским властям, уточнив, что по мере возможностей власти пытаются помогать всем российским гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, у которого внезапно начали отниматься руки и ноги, госпитализирован в одну из европейских клиник.

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