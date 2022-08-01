Уфа, , 12:43 — REGNUM Бывшего инспектора ГИБДД обвинили в незаконной выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов в Башкирии. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Уголовное дело Thedailybeast.com

По версии следствия, в конце 2021 года в г. Учалы к фигуранту уголовного дела обратились приятели и попросили его содействовать в сдаче теоретических навыков двум девушкам из городов Челябинск и Сибай, которые после обучения в автошколе не смогли сдать экзамен.

В материалах дела указано, что фигурант уголовного дела вместо этих девушек привлек к сдаче экзамена женщину, которая, меняя верхнюю одежду, два раза в течение дня сдала теоретическую часть экзамена без единой ошибки.

«После этого фигурант уголовного дела принял практическую часть и в феврале 2022 года выдал девушкам водительские удостоверения», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении бывшего старшего госинспектора регистрационно-экзаменационной группы местного ОГИБДД было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога. Обвиняемый свою вину признал, он был уволен со службы.

Материалы дела переданы в Учалинский районный суд для рассмотрения по существу.