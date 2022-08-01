Барнаул, 1 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова сообщает, что 31 июля состоялся первый рейс по маршруту Пермь-Барнаул-Пермь. Загрузка на прилет и вылет составила более 60%, что говорит о востребованности данного рейса, — пояснили сотрудники барнаульского аэропорта.

Антон Федотов, архив официального сайта Алтайского края Барнаульский аэропорт

Полеты выполняются на воздушном судне Embraer 190 вместимостью до 110 пассажиров с частотой два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. По воскресеньям вылет из Перми в 00:30 местного времени, прилет в Барнаул в 05:20.

Вылет из Барнаула в 06:30, прилет в Пермь в 07:25.

По четвергам вылет из Перми в 00:35, прилет в Барнаул в 05:20.

Вылет из Барнаула в 06:20, прилет в Пермь в 07:10.

Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирам предоставляется возможность воспользоваться маршрутной сетью аэропорта Пермь, доступны стыковки с городами Нижний Новгород, Владикавказ и Калининград.

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