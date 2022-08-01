Северск, Томская область, , 12:39 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на 37-летнего жителя Северска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 28 июля.

Подростки Goodfon.ru

По данным следствия, 18-летний обвиняемый вместе с двумя несовершеннолетними знакомыми напали на потерпевшего, избив его кулаками и бейсбольной битой по голове, туловищу, рукам и ногам. Затем они похитили у него 13 тыс. рублей.

К настоящему времени все фигуранты задержаны, совершеннолетний обвиняемый заключён под стражу. Его сообщников поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.