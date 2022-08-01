Москва, 1 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили 1 августа в Минобороны России.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка и Петропавловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки 30 июля было сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Терновая, Семеновка, Пришиб, Петропавловка, Яковенково Харьковской области.

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