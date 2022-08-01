Красногорск, 1 августа 2022, 12:36 — REGNUM В Подмосковье увеличивается количество теплиц. Об этом 1 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Благодаря федеральной программе и региональной поддержке мы за последние годы построили большое количество теплиц и снимаем огромный урожай — 220 га у нас будет к концу года», — сказал Воробьев.
При этом глава региона заявили о том, что на территории Подмосковья следует применять наиболее передовые технологии в сфере выращивания овощей в теплицах.
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