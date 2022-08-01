Москва, , 12:35 — REGNUM Несмотря на то, что обострения между Косово и Сербией удалось избежать, эта ситуация может повториться через месяц. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования. Сейчас, да, слава богу, удалось обострения ночью избежать, но эта ситуация лишь отложена на один месяц. Поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон. Мы поддерживаем миролюбивую и конструктивную позицию, занятую Белградом в этом контексте и призывы к миру, которые были озвучены президентом Сербии», — заявил Песков.

«Мы, конечно, считаем, что те страны, которые признали Косово и являются гарантами, должны употребить все своё влияние для того, чтобы предостеречь власти Косова на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряжённости. И, конечно, мы требуем, чтобы все права сербов были соблюдены», — подчеркнул он.