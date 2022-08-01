Баку, 1 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В последние дни в азербайджанском сегменте соцсетей стали распространять под разными заголовками фото- и видеоматериалы о движении военных колонн армии Азербайджана во время учений или в ходе войны в Нагорном Карабахе. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Сообщаем, что личный состав и боевая техника армии Азербайджана регулярно перемещаются в учебные центры и полигоны в связи со служебной деятельностью», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей не распространять непроверенную информацию о движении военных колонн и следить за официальными публикациями на сайте минобороны. Особенно это касается публикации старых материалов.

Стоит отметить, что в течение 31 августа в минобороны Азербайджана трижды сообщали об обстрелах с армянской стороны. В Ереване каждый раз опровергали эти заявления.