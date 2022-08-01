Анадырь, , 12:32 — REGNUM На Чукотке со 2 по 7 августа состоится Международный фестиваль «Берингов пролив» в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годов. Программа фестиваля включает деловую программу «Арктический форум путешественников», спортивные соревнования «Берингийские игры» и тур-экспедицию по региону. Объединенные брендом фестиваля мероприятия будут также посвящены Международному дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Андрей Яковлев. Чай пьют (Чукотка). 1965

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Чукотка примет профессиональных турператоров и экспертов в сфере гостеприимства со всей российской Арктики. Участники дискуссий обсудят ключевые тренды отрасли, лучшие практики в организации арктических путешествий и успешные кейсы в продвижении регионов Крайнего Севера.

«Сегодня Чукотский АО выступает центром притяжения для гостей из других регионов нашей страны. Жителей Анадыря ждут «Берингийские игры» 3–4 августа. В традиционных соревнованиях примут участие девять команд.

Также 4 августа в кинотеатре «Полярный» пройдёт сессия, где туроператоры Чукотского АО представят свои программы и поделятся опытом с гостями.

Жителей Чукотского района ожидает традиционная регата. Она пройдёт 6–7 августа в Лорино.

Фестиваль «Берингов пролив» — уникальная возможность познакомится с туристической инфраструктурой округа, обменяться опытом, найти новые качественные знакомства», — сказал губернатор Роман Копин.

Фестиваль завершится на крайней восточной материковой точке Евразии Мысе Дежнева, где участники экспедиции установят флаги фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, Усинск станет площадкой для проведения Всероссийского форума-фестиваля «Арктика. Лёд тронулся». Мероприятие, которое пройдёт с 16 по 18 августа, посвящено экологии в регионе.