Москва, , 12:33 — REGNUM В данный момент наблюдается битва на истощение между продавцами и покупателями биткоина, которые приобретают монеты на максимальных локальных отметках в отсутствие какого-либо позитивного фундаментального обоснования или информационного фона, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

Биткоин (сс) Andre Francois

«Взлет цены от 27 июня, по всей видимости, произошел благодаря покупкам одного крупного игрока, а значит текущее положение биткоина сложно назвать устойчивым.

Как правило, в подобных случаях ситуация развивается следующим образом: покупатели получают возможность действовать до тех пор, пока у них есть силы.

Затем предложение начинает преобладать над спросом и цена начинает падать, после чего быки начинают закрывать свои позиции, чтобы избежать потерь, вследствие чего давление на цены возрастает и она камнем идет вниз.

Так как негативный сантимент все еще продолжает преобладать на рынке, а стоимость долларового фондирования остается высокой и, судя по всему, продолжит расти на фоне повышения ставок ФРС США, рассчитывать на какой-то серьезный рост котировок не стоит. Ожидается курс биткоина вблизи $19,7 тысячи», — пояснил эксперт

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