Москва, , 12:32 — REGNUM Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, о госпитализации которого стало известно накануне, не обращался за помощью к властям России. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Анатолий Чубайс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне неизвестно, чтобы были какие-то обращения за помощью. Безусловно, это печальные новости, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но в то же время мы не владеем деталями», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков указал, что в случае обращения Чубайса к российским властям за помощью, они постараются ему помочь, так как он является гражданином РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Анатолий Чубайс, который покинул Россию в марте 2022 года, находится в реанимации одной из клиник Европы с синдромом Гийена-Барре, который может возникать у переболевших коронавирусом, недавно прошедших вакцинацию или перенесших хирургическую операцию.