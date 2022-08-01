Сеул, 1 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года темпы роста экономики Южной Кореи составили 2,9%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Эксперты сообщают, что в случае сохранения тенденции, по итогам года показатель может достигнуть 2,5%.

Тем не менее в Банке Кореи отмечают, что такие факторы, как глобальный экономический спад и высокая инфляция, могут оказать негативное влияние на показатель в конце года.

Сообщается, что нынешнего показателя удалось достичь за счет 3,6%-роста экспорта в первом квартале и 3%-роста частного потребления во втором квартале.

После публикации соответствующих данных, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что после отмены мер социального дистанцирования потребление в частном секторе растёт более быстрыми темпами, чем ожидалось. На этом фоне рост ВВП страны может превысить 2%.