София, 1 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Представители комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) собрались 1 августа на экстренное заседание относительно введения новых тарифов на воду и природный газ. Об этом сообщает софийская газета «Факты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно официальной информации, на повестке дня мероприятия — определение уровня подорожания соответствующих услуг.

В частности, планируется, что в Бургасе на юго-востоке страны водоснабжение и электроэнергия подорожают на 60%, в то время как во Враце (северо-западная Болгария) соответствующее увеличение составит всего 15%.

Как утверждают в КЭВР, основной причиной соответствующего повышения цен является изменение стоимости энергоносителей на мировых рынках.