Москва, , 12:31 — REGNUM В Одесской области Украины российская авиация уничтожила пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon. Об этом 1 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Запуск противокорабельной ракеты Harpoon с подводной лодки Dodmedia.osd.mil

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины, — сказал Конашенков. — В районе населённого пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon».

Кроме того, за последние сутки ВС России уничтожили два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск и Каленики в Донецкой Народной Республике. Также украинские военные лишились центра обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники в районе города Никополь Днепропетровской области. По данным представителя Минобороны России, живая сила и военная техника военных формирований Украины уничтожена в 239 районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon был уничтожен российскими высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в морском порту Одессы на территории судоремонтного завода.

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