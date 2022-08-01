Екатеринбург,
1 августа 2022, 14:55 — REGNUM Хоккеисты уральского клуба «Автомобилист» готовятся к новому хоккейному сезону. В посёлке Рефтинском прошли сборы.
Сезон 2022/2023 года начнётся в сентябре.
Лето для хоккеистов — время тяжелой работы как на льду, так и в тренажерном зале
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хоккеисты должны всегда поддерживать форму
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первые дни сбора хоккеисты, за исключением вратарей, работают исключительно в тренажёрном зале и на «земле»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хоккеисты «Автомобилиста» находятся на предсезонных сборах в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
После тренировки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
KOL 0593
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На тренировках команда разделена на две группы, которые по очереди тренируются то на льду, то на земле
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Палящее солнце — не помеха для активных тренировок
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Всё же тренировки на льду являются основными для хоккеистов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
ХК «Автомобилист» во время тренировки на льду
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первая ледовая тренировка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Настрой перед сезоном и турниром у хоккеистов боевой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сезон 2022/2023 года начнётся в сентябре
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин © ИА REGNUM