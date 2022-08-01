Рим, , 12:31 — REGNUM Производственная активность во всех основных экономиках еврозоны в июле сократилась, так как резкий рост цен отразился на спросе. Италия, второй после Германии крупнейший производственный центр еврозоны, пострадала от спада больше всех, сообщает Financial Times.

Итальянские магазины kirkandmimi

Ежемесячное исследование деловой активности, проводимое аналитической компанией S& P Global, показало, что индекс менеджеров по закупкам для обрабатывающей промышленности в июле 2022 года опустился ниже отметки 50 во всех четырех основных экономиках еврозоны. Падение ниже 50 означает, что большинство предприятий сообщают об ухудшении активности по сравнению с предыдущим месяцем. Средний показатель по еврозоне находится на минимуме за два года — 49,8. Показатель Италии составил 48,5, а Испании — 48,7, что также оказалось хуже прогнозов экономистов.

Число новых заказов в обрабатывающей промышленности еврозоны падает самыми быстрыми темпами со времен долгового кризиса 2012 года, если не учитывать периода локдаунов из-за пандемии.

Главный бизнес-экономист S& P Global Market Intelligence Крис Уильямсон заявил, что промышленное производство еврозоны «переживает всё более крутой спад, увеличивая риски рецессии в регионе».

Исследование показало, что все большее число предприятий сокращает производство из-за падения спроса, а также уменьшают закупки сырья и наем персонала. Рост цен на энергоносители и неопределенность в отношении поставок «будут оказывать дополнительное давление на сектор», считает Уильямсон.

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