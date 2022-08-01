Воронеж, 1 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Жительница Воронежа заплатит штраф за демонстрацию плаката, дискредитирующего действия Вооружённых сил Российской Федерации, сообщили 1 августа в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено, 29-летняя жительница Воронежа демонстрировала плакат с дискредитирующим лозунгом возле городского парка культуры и отдыха. В отношении неё был составлен протокол об административном правонарушении.

Центральный районный суд Воронежа, рассмотрев материалы полиции, признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее протокол об административном нарушении был составлен в отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Александра Шишлова. Дело будет рассмотрено в Петроградском районном суде. Сам Шишлов заявил о несогласии с обвинениями.