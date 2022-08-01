Казань, 1 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В столице Татарии шестилетний мальчик пострадал во время посещения парка. Ребенку оторвало пальцы на ноге. На соответствующую публикацию в интернете отреагировали следователи, сообщает следственное управление СКР по РТ.

TawnyNina Ребёнок в больнице

Согласно выявленной информации, в одном из парков города Казани шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге во время посещения «поющих» фонтанов. В дальнейшем хирургам удалось пришить два пальца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительным данным, мальчик вместе с семьей приехал в столицу Татарии из Свердловской области.

Ранее ИА REGNUM передавало, в апреле в селе Новошешминск РТ семилетний мальчик играл на территории неохраняемого склада, когда на него упал однотонный мешок.

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