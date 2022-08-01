Москва, , 12:36 — REGNUM Массовое дезертирство наблюдается в украинских войсках из-за больших потерь на харьковском и запорожском направлениях. Об этом сообщает 1 августа Минобороны России.

Большие безвозвратные потери, отмечают в ведомстве, наблюдаются в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении.

«Отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД предупредили об угрозе, которую для своих стран представляют боевики, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне Киева.

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