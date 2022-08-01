София, 1 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Палата автомобильных перевозчиков Болгарии, являющаяся крупнейшим региональным профсоюзом водителей, объявила о начале проведения масштабной забастовки с требованием от правительства страны снижения транспортного налога. Об этом 1 августа сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, соответствующие акции проводятся в Софии, Бургасе, Варне, Пловдиве и других крупных городах страны.

По свидетельствам очевидцев, указанные выступления проходят «в мирной форме» — демонстранты отказались перекрывать дороги и создавать помехи автомобильному и пешеходному движению.

Полиция не вмешивается в ход мероприятий.

Напомним, ранее правительство экс-премьера Болгарии Кирила Петкова подписало указ об увеличении так называемых «дорожных сборов» на 50%. Это привело к банкротству десятков автотранспортных предприятий по всей стране.