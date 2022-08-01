Москва, 1 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Просьбы о помощи со стороны экс-главы «Роснанто» Анатолия Чубайса в Россию не поступали. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне неизвестно, чтобы были. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но в то же время мы не владеем деталями», — заявил Песков.

«Естественно, он российский гражданин и по мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам», — указал он.

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, покинувший Россию в марте 2022 года, находится в реанимации одной из европейских клиник. Врачи диагностировали ему заболевание синдромом Гийена-Барре, который может возникать у переболевших коронавирусом, недавно прошедших вакцинацию или перенесших хирургическую операцию.