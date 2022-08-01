Нур-Султан, , 13:10 — REGNUM В Казахстане родители пятидесяти подростков, поступающих на учёбу в «Назарбаев» (интеллектуальную школу химико-биологического направления), пожаловались депутату республиканского парламента Казыбеку Исе на «ущемление казахского языка», передаёт «Qazaquni. kz» 1 августа.

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По словам парламентария, родители недовольны тем, что элитное учебное заведение выделило одинаковое количество грантов для русскоязычных и казахоязычных абитуриентов.

Между тем, как отмечает депутат, обратившиеся к нему родители «предпочитают учить на казахском языке детей в два раза больше, чем поступающих в русский класс».

»Это позорная дискриминация! Дискриминация государственного языка в государстве! Разве у нас нет 14 статей о дискриминации по национальному и языковому признаку? Разве эти статьи нашей Конституции написаны только для других этносов, пойдут ли они на пользу казахам или нет?», — подчёркивает он.

Депутат потребовал отказаться от политики «балансирующей формулы 100/100», то есть вернуть большее количество казахоязычных классов, а также передать интеллектуальную школу под контроль министерства образования Казахстана.

«Цель этой фальшивой политики, подрывающей корни национального интереса и национальных основ, состоит в том, чтобы в следующем году страна, которая не может терпеть такого унижения, начала отдавать своих детей в русскоязычный класс!», — считает парламентарий.

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