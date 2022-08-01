Москва, 1 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили на территории харьковского завода «Украинские энергетические машины» две пусковые установки американской РСЗО HIMARS, сообщили 1 августа в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В результате высокоточного удара в городе Харьков на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также Воздушно-космические силы России высокоточным оружием в районе Харькова нанесли удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады, в результате чего уничтожено до 200 украинских боевиков и семь единиц бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за прошедшие сутки уничтожили более 30 украинских боевиков, две установки РСЗО «Град» и подавили две огневые точки противника.

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