Кишинёв, 1 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Пшеницы в Молдавии уродится на треть меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом министр сельского хозяйства страны Владимир Боля заявил в эфире телеканала Jurnal TV.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

Он отметил, что Молдавия потребляет пшеницу в количестве 330 тыс. тонн, ещё 150 тыс. тонн приходится на фуражную пшеницу. На экспорт фермерская пшеница почти не идёт из-за низких цен, связанных с ситуацией на рынке. В Канаде, США, России урожай высок, поэтому экспорт увеличился и цены упали.

«В этом году, исходя из прогнозов, мы ожидаем собрать около 700–800 тысяч тонн пшеницы, это на треть меньше прошлогоднего, однако и это более чем достаточно для обеспечения продовольственной безопасности страны», — сказал Боля.

Экспортировать пшеницу начала и Украина, поэтому молдавские фермеры решили попридержать свою, ожидая изменения цен, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии начались протесты из-за увеличения цен. Президент Майя Санду заявила, что населению обещали «хорошие времена», но они не наступили из-за конфликта на Украине.

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