Москва, 1 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Выход первого судна с зерном из порта Одессы — весьма позитивный сигнал. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«По ритмичность выхода судов и их количестве говорить я не буду — это вопрос к оператору», — заявил Песков.

«По факту выхода первого судна — это весьма и весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать сразу, на начальном этапе эффективность работы тех механизмов, которые были согласованы на Стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон договорённости будут выполняться и что механизм будет работать эффективно», — подчеркнул он.