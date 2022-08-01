Приштина, , 12:25 — REGNUM На контрольно-пропускном пункте Кошутице в Косово были замечены американские солдаты международной миссии под эгидой НАТО в непризнанной республике (KFOR). Об этом 1 августа сообщает Sputnik Сербия в своём телеграм-канале.

KFOR. Косово Georgia National Guard

Кроме того, уточняется, что помимо американских солдат, на указанном КПП также находятся полицейские Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия станет оказывать помощь сербской стороне в случае обострения ситуации между Сербией и Косово и при этом не вступит в конфликт.