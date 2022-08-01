Ульяновск, 1 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области 54% образовательных организаций приняты к новому учебному году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам интернет-заседания по подготовке социальных объектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По данным министерства просвещения Ульяновской области, в 2022 году в приёмочной кампании участвует 741 образовательная организация. На 27 июля приняты 403 учебных учреждения, что составляет 54%.

Власти уточняют, что в приёмке не участвуют десять школ и детский сад, где идёт капитальный ремонт.

Напомним, в регионе стартовали профильные технологические смены, в рамках которых более 60 школьников смогут попробовать себя в новых профессиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в федеральную программу по капитальному ремонту школ в 2022 году вошли шесть учреждений Ульяновской области.