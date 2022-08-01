Аргаяш, Челябинская область, 1 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Челябинской области прокуратура Аргаяшского района передала в суд уголовное дело об убийстве местной жительницей своего новорождённого ребёнка. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Следователи считают, что ночью 16 мая женщина родила ребёнка и зарезала его. Это произошло в туалете на приусадебном участке.

По данным следователей, гражданка находилась в психотравмирующей ситуации. Теперь ей грозит до пяти лет колонии.