Минск, , 12:20 — REGNUM Новым послом Белоруссии в России стал Дмитрий Крутой. Соответствующее решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как сообщает пресс-служба президента страны, белорусский лидер рассмотрел кадровые вопросы 1 августа.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава государства назначил Крутого Дмитрия Николаевича — чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Российской Федерации и по совместительству полномочным представителем Белоруссии при экономическом совете Содружества независимых государств, специальным представителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее этот пост занимал бывший вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. На эту должность он был назначен в ноябре 2018 года.