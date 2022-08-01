Москва, 1 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Украинская артиллерийская батарея уничтожена в ходе российской спецоперации в Донбассе, подавлены восемь взводов РСЗО «Град». Об этом сообщает 1 августа Минобороны России в сводке за минувшие сутки.

Андрей Репин ИА REGNUM РСЗО БМ-21 «Град»

В ведомстве уточнили, что артиллерийскую батарею ВСУ уничтожили в районе населённого пункта Уманское в ДНР в ходе контрбатарейной борьбы.

Кроме того, за сутки российские военные подавили восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и миномётных взводов на огневых позициях в районах населённых пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск в ДНР.

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