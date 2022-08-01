Уяр, Красноярский край, , 12:19 — REGNUM В Уярском районе Красноярского края правоохранители разыскивают водитель, сбившего 11-летнюю девочку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошёл вечером 31 июля.

Велосипед

По данным ведомства, на улице Интернациональная города Уяр неизвестный водитель за рулём, предположительно, белого ВАЗа, при обгоне сбил ребёнка, ехавшего по левой обочине на велосипеде. Девочка с травмами упала в кювет, а водитель скрылся с места происшествия.

«Около 01 часа 00 минут девочка была обнаружена водителем проезжающей машины. После чего девочка была доставлена в больницу и госпитализирована в хирургическое отделение», — отметили в ведомстве.

Инспекторы просят возможных очевидцев сообщить о любой имеющейся информации.