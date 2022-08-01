Теучежский район , , 12:19 — REGNUM В Теучежском районе Адыгеи 31 июля днем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Среди них двое малолетних детей. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария 01.мвд.рф

Предварительно установлено, что пострадавшие являлись пассажирами легкового автомобиля «Лада Гранта». Столкновение с легковушкой на 27-м километре автодороги А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск допустил большегрузный автомобиль с полуприцепом, который выехал на полосу встречного движения.

«Полиция Адыгеи устанавливает обстоятельства тяжкого ДТП в Теучежском районе. <…> В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров отечественной легковушки — 35-летняя женщина и двое детей, в возрасте пяти и десяти лет. Все они являются жителями города Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, идет сбор материалов. Устанавливаются все причины, способствовавшие совершению ДТП.