Теучежский район , 1 августа 2022, 12:19 — REGNUM В Теучежском районе Адыгеи 31 июля днем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Среди них двое малолетних детей. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Предварительно установлено, что пострадавшие являлись пассажирами легкового автомобиля «Лада Гранта». Столкновение с легковушкой на 27-м километре автодороги А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск допустил большегрузный автомобиль с полуприцепом, который выехал на полосу встречного движения.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, идет сбор материалов. Устанавливаются все причины, способствовавшие совершению ДТП.