Токио, , 12:18 — REGNUM США направили свои войска, в том числе авианосцы и стратегическую авиацию, ближе к Тайваню в преддверии визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает 1 августа Nikkei Asia.

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Ранее стало известно, что тайваньский телеканал TVBS сообщил со ссылкой на источники, что визит Пелоси может состояться уже 2 августа.

Американские военные изначально были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она решит все же совершить этот визит.

Но из-за того, что Китай угрожает предпринять «меры» для противодействия визиту, напряженность в Восточной Азии быстро обострилась, возможно, вопреки воле как президента США Джо Байдена, который стремился снять некоторые тарифы на китайские товары для борьбы с инфляцией, так и президента Китая. Си Цзиньпин, которому предстоит непростой политический сезон дома, на кону которого стоит продление его правления.