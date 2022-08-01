Алжир, , 12:26 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун дал интервью местным средствам массовой информации, в ходе которого рассказал о подготовке предстоящего саммита Лиги арабских государств. Об этом 1 августа сообщает Al-Bilad со ссылкой на заявление президента.

Карта-флаг ЛАГ DrRandomFactor

По словам Теббуна, у Алжира нет конфликта ни с одной арабской страной, поэтому выбор страны в качестве площадки для саммита абсолютно оправдан. Как отметил президент, в ходе предстоящего саммита Алжир будет добиваться возвращения Сирии в ряды организации.

«Предстоящий в ноябре саммит ЛАГ направлен на объединение арабов, и у нас нет проблем ни с одной арабской страной. Наши братья в Сирии подтвердили, что они не станут причиной раскола в арабском регионе. Поэтому Алжир делает все возможное, чтобы обеспечить успех возвращения Сирии в Лигу арабских государств», — заявил президент Алжира.

Напомним, Алжир примет саммит в ноябре 2022 года.