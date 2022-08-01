Лунинский район, Пензенская область, 1 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Лунинском районе Пензенской области 1 августа опрокинулся в кювет автобус «ПАЗ». По данным ГУ МЧС России по региону, есть пострадавшие.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 10:20 (мск) на 49 км автодороги «Пенза — Саранск». К ликвидации последствий ДТП привлечены три единицы спецтехники и восемь человек.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2022 году Пензенской области зарегистрировали более 30 происшествий с участием детей-пассажиров.

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