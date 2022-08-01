Кишинёв, , 12:15 — REGNUM Поездка российского певца Филиппа Киркорова в Молдавию не предполагала участия в политике. Об этом он сообщил в интервью молдавскому телеканалу TV6, опубликованному 1 августа.

Филипп Киркоров на ПМЭФ — 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Шоумен прокомментировал сорванный молдавскими властями концерт в Кишинёве, а также отказ ему во въезде в республику, когда он прилетел в столицу Молдавии в ночь на 29 июля.

«Ложь и клевета в отношении меня. Задержания невинных людей, которые, якобы, оплачивали организацию моего концерта. Неуместные колкие замечания некоторых политических деятелей Молдовы в мой адрес», — сказал певец.

Он заявил, что его концерт в июне организовывала специализированная компания, а не партия «Шор». При этом Киркоров не отрицает, что давно в дружеских отношениях с лидерами этой политсилы — Иланом Шором и Марией Таубер.

Российский певец подчеркнул, что не успел получить гонорар за концерт. Его юристы сейчас изучают контракт, какие расходы должны быть компенсированы за срыв мероприятия. Он также опроверг слухи, будто ему обещали за концерт €200 тыс.

Киркоров также рассказал подробности, когда молдавские пограничники в аэропорту Кишинёва запретили ему въезжать в страну. По словам шоумена, он ранее не мог себе такого представить.

«Официальная причина была более чем неожиданна: мне сообщили, что въезд в Молдову закрыт для туристов, — сказал певец. — Отводили глаза, было видно, что тем пограничникам, кто там находился, было неловко и стыдно».

Напомним, в июне «Шор» объявила о протестном митинге вечером в Кишинёве. После него был запланирован концерт с участием Киркорова. Таубер заявила, что на акцию пришли 40 тыс. граждан, но власти сорвали мероприятие, в том числе и концерт. В полиции Молдавии заявили, что правоохранителям не предоставили документацию о звуковом оборудовании, поэтому они запретили акцию. Позже Таубер задержали по подозрению в незаконном финансировании партии.

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