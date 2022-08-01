Москва, , 12:19 — REGNUM Популярный певец Сергей Лазарев сделал анонс будущего гастрольного тура. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 1 августа.

Сергей Лазарев © Пресс-служба фестиваля

«Теперь официально! Точные даты премьеры моего нового шоу «Я не боюсь»! 21 сентября — Минск, 24 сентября — Петербург, 26 октября — Москва. Я готовлю для вас яркое шоу, как всегда. Жду нашей встречи!», — написал артист. Он также добавил, что собирался представить концертную программу «Я не боюсь» ещё в 2021 году, однако его планам помешала пандемия коронавируса.

Ранее Сергей Лазарев выпустил новый клип под названием «Танцуй». Сюжет видео рассказывает об отношениях музыканта с девушкой, которые заканчиваются из-за обмана последней.

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