Париж, 1 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Дидье Леши, директор французского управления по вопросам иммиграции и интеграции (Ofii), заявил, что 99 000 украинцев являются беженцами во Франции, сообщает Franceinfo.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«У нас во Франции 99 000 украинцев, которые пользуются пособием», — объясняет Дидье Леши.

Цифра близка к тому, что прогнозировали французские власти в марте 2022 года. Ситуация с украинскими гражданами меняется: одни возвращаются на Украину, а другие продолжают приезжать во Францию, но их число гораздо меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в официальную резиденцию форт Брегансон.

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