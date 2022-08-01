Благовещенск, , 12:14 — REGNUM В Благовещенске 1 августа погиб 79-летний пенсионер. Мужчина выпал из окна 12 этажа, сообщил телеграм-канал Scaner28.

На месте падения ребёнка из окна Прокуратура Тувы

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Дом, в котором произошло ЧП, находится на улице Калинина. Пожилой человек выпал из окна около 16:00 по местному времени (10:00 по мск). Следственное управление СК РФ по Амурской области проводит проверку причин и обстоятельств гибели мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне из окна многоквартирного дома в городе Свободный выпал пятилетний ребёнок. Мальчик упал со второго этажа.